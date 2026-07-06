Por que chegamos ao fundo do poço da história da Seleção Brasileira

É triste viver esse momento, eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas precisamos deixar os sentimentos de lado e analisar o momento da Seleção Brasileira.

Por que estamos no fundo do poço? Por que, em 2030, completaremos o maior hiato sem título mundial?

Claro que poderíamos ter vencido a Noruega. Vamos lamentar por anos o pênalti perdido por Bruno Guimarães, o lance inacreditável de Endrick...