Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

Por que chegamos ao fundo do poço da história da Seleção Brasileira

A eliminação diante da Noruega vai determinar o maior período sem título em Copas

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