Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

O segredo da Espanha operária que anulou os artistas da França

A posse de bola foi fator determinante para que os espanhóis superassem os favoritos do torneio

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