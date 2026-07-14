O segredo da Espanha operária que anulou os artistas da França

A França é o melhor time, com um fora de série, caso de Mbappé, apoiado por um trio excepcional: Doué (ou Barcola), Olise e Dembélé. Isso sem falar em Cherki, que entrou no segundo tempo.

E a Espanha? Muitos ótimos jogadores, claro, e um candidato a extraclasse de 19 anos, Lamine Yamal, que ainda não desabrochou na Copa. Jogador por jogador, França.

Por que, então, a Espanha eliminou a França até com certa naturalidade, cavando espaço na final de domingo?

Por uma razão que, muitas vezes, é motivo de piada no Brasil, como se fosse algo só teórico, sem relação com o mundo real do futebol. Sim, a posse de bola.

A Espanha cozinhou a França trocando passes. Tirou as estrelas francesas da zona de conforto, obrigando-as a correr atrás e dos toques de primeira dos espanhóis.

No primeiro tempo, foram 251 passes da Espanha contra 195 da França. Quase sessenta a mais. Na segunda etapa, já com 1 a 0 a favor, naturalmente a Espanha cedeu campo, deixando a França correr riscos.

Pois nem assim a França conseguiu reverter compensou o vareio do primeiro tempo. No final do jogo, 51% a 49% pró-Espanha, de acordo com o site Sofascore.com.

Mas como assim, vitória da posse de bola, se ao fim e ao cabo deu empate nesse quesito?

É que a posse espanhola teve organização. A da França, não. A da Espanha soube usar a posse de bola para atacar e, o mais importante: defender-se maravilhosamente bem. A da França foi na base do volume, do upa-upa. Tanto que o goleiro Unai Simón não faz defesa difícil.

Restaram iniciativas individuais de Mbappé e cia, mas o lado coletivo espanhol se impôs. Prova disso é que a Yamal não foi decisivo. Não precisou. Teve atuação opaca, até. Foi o triunfo de uma escola de futebol, que tirou da zona de conforto os talentos franceses.

Na régua altíssima de Copa, uma Espanha operária anulou a França dos artistas. Oyarzabal e Baena são melhores do que Mbappé e Dembélé? Não são, mas eles, somados a seus companheiros, formaram um time mais capaz. E, por isso, estão na final.

Na Copa dos protagonistas, há um finalista que chegou a final sem depender do seu, já que Yamal ainda não explodiu.