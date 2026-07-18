Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Risco 
Opinião

O Grêmio se meteu em um buraco que pode ficar mais profundo 

Se mais de um mês de treinamento não foi o suficiente para Luís Castro fazer o time jogar, não sei o que pode

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS