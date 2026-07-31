O Grêmio está tocando o fundo do poço

Será muito difícil manter o trabalho de Luís Castro, que parece ter tocado o fundo do poço. Duda Fortes / Grupo RBS

Foi o pior jogo do Grêmio sob o comando de Luís Castro. Perder para o Bolívar em casa é um vexame histórico. Em toda a sua história, os bolivianos ganharam pela segunda vez apenas no Brasil. O Grêmio está eliminado na repescagem da Sul-Americana por um time boliviano.

O que pode ser pior? Só mesmo ser rebaixado. Não era só altitude. Luís Castro escalou Dodi, Noriega e Nardoni juntos. Mec no banco, tendo de ganhar. O primeiro tempo foi horrível. Defendeu mal. Atacou pior ainda. Não criou, claro.

Depois, empilhou atacantes sem ter quem os municiasse. Tentou no upa-upa. A torcida gritou olé para o Bolívar. Não há elaboração, método. Será muito difícil manter o trabalho de Luís Castro, que parece ter tocado o fundo do poço.