Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Vexame histórico
Opinião

O Grêmio está tocando o fundo do poço

O que pode ser pior? Só mesmo ser rebaixado

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