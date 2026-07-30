O empate com o Flamengo provou qual a única saída para o Inter

Mesmo com 27% de posse de bola, as melhores chances foram do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional

Os aplausos após o apito final sintetizam o que foi o jogo no contexto colorado. Para um time que apenas luta para não cair, empatar com outro que disputa título é bom sob qualquer ângulo. E olha que o Inter vinha de quatro derrotas.

O fato de o Grêmio ter entrado no Z-4 sem jogar ajudou nos aplausos, claro. No jogo em si, o Flamengo teve atuação apática, enquanto o Inter foi pragmaticamente melhor. Mesmo com 27% de posse de bola, as melhores chances foram do Inter, que até finalizou mais.

A proposta foi de linhas baixas, no 5-3-2, com marcação forte e contra-golpe. A surpresa foi Alan Patrick de falso 9 e Bruno Henrique no meio.

É o 10 que perde a bola e pega a defesa desarrumada, no gol de Samuel Lino. Culpa dele? Matheus Bahia podia ter afastado, mas chutou de rosca para o meio da área. Aquela história de sempre: na hora H, erros individuais.

Qual a lição? Está provado que o jeito mais funcional, para as limitações do Inter, é esse: fechadinho, linha baixa e contra-ataque. Eis o único jeito de somar pontos e não cair.