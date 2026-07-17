Na aldeia, começa uma Copa mais tensa, dramática e nervosa

A Copa dos Estados Unidos — já que a grande maioria dos jogos foi lá — termina neste domingo (19), no fantástico MetLife Stadium, para 82 mil pessoas, em Nova York. Mas há uma outra Copa, um tanto mais longa em número de jogos, que começa hoje na Província de São Pedro.
Restam 20 rodadas para o fim do Brasileirão, e o que sobrou para Grêmio e Inter é não ser rebaixado. Essa ideia — de que todo jogo é Copa do Mundo a partir de agora — é perfeita para o cenário Gre-Nal. Cada partida é decisiva rumo aos 45 pontos. Cada rodada pode ser a da salvação.
A "estreia" gremista é contra o traiçoeiro Mirassol, no interior paulista, nesta sexta-feira (17). Arthur e Viery saíram. O melhor defensor. O melhor meio-campista. Gabriel Mec deve ser o próximo a ser vendido. Talvez nem jogue no Maião. Vieram reforços baratos. Nenhuma certeza. O olhar recai sobre o técnico Luís Castro. Faltava-lhe tempo. Ganhou 50 dias de treino.
A Copa da aldeia chegou. Sem grife, porém mais tensa e dramática, ao que tudo indica.
A do Inter começa na próxima quarta-feira (22), diante do Cruzeiro, no Beira-Rio. Na sequência, é Athletico-PR fora e Flamengo. Durma-se com um barulho desses.