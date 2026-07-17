Na aldeia, começa uma Copa mais tensa, dramática e nervosa

Grêmio joga nesta-sexta (17), contra o Mirassol. Duda Fortes / Agencia RBS

A Copa dos Estados Unidos — já que a grande maioria dos jogos foi lá — termina neste domingo (19), no fantástico MetLife Stadium, para 82 mil pessoas, em Nova York. Mas há uma outra Copa, um tanto mais longa em número de jogos, que começa hoje na Província de São Pedro.

Restam 20 rodadas para o fim do Brasileirão, e o que sobrou para Grêmio e Inter é não ser rebaixado. Essa ideia — de que todo jogo é Copa do Mundo a partir de agora — é perfeita para o cenário Gre-Nal. Cada partida é decisiva rumo aos 45 pontos. Cada rodada pode ser a da salvação.

A Copa da aldeia chegou. Sem grife, porém mais tensa e dramática, ao que tudo indica.