Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Videocoluna
Opinião

Futebol, amor pátrio, diáspora, revanche: tudo isso é Copa do Mundo

Jogos das quartas de final são ricos em sentimentos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS