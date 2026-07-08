Futebol, amor pátrio, diáspora, revanche: tudo isso é Copa do Mundo

A frase "é muito mais do que futebol" nunca fez tanto sentido do que neste momento da Copa do Mundo.
O jogo França x Marrocos, por exemplo. O país africano foi colônia francesa e há outros elementos geopolíticos, econômicos, sociais e históricos envolvidos neste jogo.
E mais: há uma possibilidade de confronto numa semifinal entre países com histórico de guerra.
Falo disso e outras questões que se misturam ao futebol de Copa nessa videocoluna.
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