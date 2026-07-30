Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Punida?
Opinião

Fifa monta teatro para aliviar a Argentina após polêmicas

Entidade abriu uma série de processos disciplinares para julgar ações dos argentinos durante a Copa do Mundo 

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