Fifa monta teatro para aliviar a Argentina após polêmicas

O gancho foi a final da Copa do Mundo, na qual a Argentina perdeu a decisão para a Espanha. Paul Ellis / AFP

Talvez incomodada com a repercussão negativa das críticas sobre o apito condescendente para a Argentina na Copa do Mundo, a Fifa anunciou a abertura de uma série de processos disciplinares: Associação do Futebol Argentino (AFA), jogadores e parte da comissão técnica.

O "gancho" foi a final da Copa do Mundo, na qual os argentinos conjugaram o verbo "apatifar", uma vez consumada a derrota com banho de bola espanhol. No caso da AFA, o alvo são os cânticos racistas. Digamos que haja punição. A Argentina já está na Copa de 2030, pois receberá uma das partidas de abertura. Como as Eliminatórias serão amistosas, dá para cumprir pena treinando se houver condenação.

No alvo fake, jogadores como Nahuel Molina, Leandro Paredes e o auxiliar técnico Roberto Ayala. O lançamento de objetos nas arquibancadas durante partidas da seleção argentina também faz parte da apuração, assim como a faixa em defesa das Ilhas Malvinas, que foram invadidas pela ditadura militar em 1982, deflagrando a guerra com a Inglaterra.

O fato é que seriam punições que, se acontecerem, não implicarão em nada. Pode apostar: a chance de tudo terminar em pizza é grande, com multas aqui e acolá. Para mim, é um teatro destinado a aliviar a vida da Argentina.

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