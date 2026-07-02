Dois anfitriões de Copa e uma paixão incomparável por futebol

O povo mexicano é apaixonado por futebol. E quando se trata de Seleção, mais anda. E se o torneio é a Copa do Mundo, ele vivem o esporte enlouquecidamente. Será um grande feito eliminar a Inglaterra e chegar às quartas.
Já os nascidos nos Estados Unidos têm paixões maiores por outros esportes, como beisebol e basquete. Fazem parte da cultura do país. E está tudo certo.
Porém, numa Copa em que México e EUA se dividem como sede (incluindo o Canadá), fica muito visível a diferença na forma de vivenciar o torneio.
Estou vivendo essa experiência nos EUA e compartilho impressões nessa videocoluna.
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