Dois anfitriões de Copa e uma paixão incomparável por futebol

O povo mexicano é apaixonado por futebol. E quando se trata de Seleção, mais anda. E se o torneio é a Copa do Mundo, ele vivem o esporte enlouquecidamente. Será um grande feito eliminar a Inglaterra e chegar às quartas.

Já os nascidos nos Estados Unidos têm paixões maiores por outros esportes, como beisebol e basquete. Fazem parte da cultura do país. E está tudo certo.

Porém, numa Copa em que México e EUA se dividem como sede (incluindo o Canadá), fica muito visível a diferença na forma de vivenciar o torneio.

Estou vivendo essa experiência nos EUA e compartilho impressões nessa videocoluna.