Croácia ficou pelo caminho; Portugal que se cuide

Portugal e Croácia fizeram um jogo com emoção até o fim na noite desta terça-feira (2). A virada lusa ocorreu nos minutos finais, 2 a 1, garantido quase no último lance graças a um gol anulado dos croatas.

Por um lado fica a eliminação dos algozes do Brasil no Catar. É o fim da linha não só para o país, que vem de três boas Copas. É o adeus do craque Modric.

No lado português, a partida deixa um alerta grande: o time vem jogando bem menos do que pode. Falta poder ofensivo entre outras questões.

Agora Portugal terá pela frente a Espanha. Sobre o clássico, falo mais nessa videocoluna.

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