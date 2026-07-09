Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Pátria de chuteiras
Opinião

Copa do Mundo coloca frente a frente tensões que vão muito além das quatro linhas

Diáspora, orgulho, império e independência entram em campo quando nações se enfrentam no Mundial

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