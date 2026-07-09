Copa do Mundo coloca frente a frente tensões que vão muito além das quatro linhas

Marrocos é a chance de zebra nesta Copa. DAN MULLAN / GETTY IMAGES,AFP

Quarta-feira foi o primeiro dia sem jogos desde o início do Mundial, e aí o sentimento é esse mesmo. Parece que falta algo. Em Copa do Mundo, as pessoas entram em transe. Os níveis de adrenalina e as histórias que vão sendo contadas entram no oxigênio que respiramos. A alma se alimenta desse universo. Um vício. Quando não tem jogo, dá nisso: abstinência.

A partir desta quinta (9), dois jogos mobilizarão o planeta. Um está marcado, que é França x Marrocos. O outro depende de Argentina e Inglaterra eliminarem Suíça e Noruega. Por que? Pela pátria de chuteiras. Como é um torneio entre países, essa noção emerge com força, unindo até quem não acompanha futebol.

Império x Colônia

A diáspora marroquina, uma das maiores do mundo árabe. Um time de naturalizados que ama o Marrocos de coração, pela herança dos pais. A luta pela independência do jugo francês. Mortes. Violência. A revanche da semifinal de 2022, vencida pela França, que persegue o tri para ficar a um título de empatar com Alemanha e Itália, os maiores campeões da Europa.

Além do mais, Marrocos é a única chance de um milagre na história das Copas: um campeão zebra. Em 22 edições, tivemos apenas oito campeões, sem surpresas: Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, França, Uruguai, Espanha e Inglaterra.

La Mano x VAR

Argentina e Inglaterra podem se enfrentar na semifinal. PAUL ELLIS / AFP

Se der Inglaterra e Argentina, tirem as crianças da sala. Guerra das Malvinas. Ou Falklands, já que as ilhas seguem de posse da coroa britânica. Os ingleses até hoje não aceitam a veneração de um gol que, hoje, seria anulado pelo VAR em segundos. Como celebrar uma ilegalidade?

Milhares de argentinos morreram em 1982, já que a marinha inglesa botou para quebrar quando a ditadura militar argentina cometeu a loucura de invadir o arquipélago. Para Maradona, la mano de Diós guiou a Argentina rumo ao título de 1986. Agora, seria revanche inglesa? Ou Messi provando que tudo era para ter sido como foi?