Calor extremo, um ingrediente a mais para o duelo entre Brasil e Noruega

Os times de Brasil e Noruega não terão apenas de encarar um ao outro no próximo domingo (5), às 17h, em partida valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Uma onda de calor extremo está com chegada prevista para os próximos dias nos Estados Unidos. A a região de Nova York e sua vizinha Nova Jersey está na rota das altas temperaturas – que devem passar dos 40ºC, com sensações beirando os 50ºC.

Afora o sufoco que a torcida passa nos estádios e que moradores e visitantes vivem em suas rotinas diárias, qual será o impacto do calorão no duelo Brasil x Noruega? Quem sentirá mais a alta temperatura? Normal pensar que os nórdicos estejam menos habituados com isso. E qual a melhor estratégia para poupar energia? São questões importantes para os treinadores.

Em Nova York, a prefeitura declarou estado de emergência por calor até o fim do feriado de 4 de julho. A cidade pretende aumentar o número de áreas de resfriamento e estender horários de piscinas pública.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, mais de 200 milhões de pessoas estão em áreas sob alertas de calor excessivo em cerca de 20 Estados.

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