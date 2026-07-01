Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

Calor extremo, um ingrediente a mais para o duelo entre Brasil e Noruega

Sensação térmica pode beirar os 50ºC no próximo domingo, em Nova Jersey

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