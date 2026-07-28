Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Vexame
Opinião

Áudio fake do VAR se soma ao "Descer pra BC" no ranking de trapalhadas do Inter

Situações protagonizadas pelo Colorado passam a sensação de descontrole administrativo em diferentes esferas do clube

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