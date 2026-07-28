Áudio fake do VAR se soma ao "Descer pra BC" no ranking de trapalhadas do Inter

Inter enfrenta problemas dentro e fora do campo. Duda Fortes / Agencia RBS

É duro para o torcedor do Inter, mas algumas esquisitices do pós-Copa do Mundo emprestam uma sensação de cartilha do rebaixamento. Tudo muito parecido ao ano passado.

Teve o "bloco baixo" nos microfones, para não falar em Z-4 e risco de queda. Antes, o papel picado cintilante que forrou o gramado do Beira-Rio, esfriando a torcida contra o Flamengo, na Libertadores. Virou piada nacional.

Outro exemplo foi o sistema de som reproduzindo a canção “Descer pra BC” de Brenno e Matheus, que tem como refrão “nós vai descer” (sic), antes do empate sem gols com o Santos, em meio à luta para não cair.

Agora, na volta da Copa, a contratação de Matheus Cunha, o quarto goleiro do Cruzeiro. Isso mesmo: QUARTO goleiro. E Félix Torres, após cometer o erro medonho de passe a favor de seu ex-time, se sentiu no direito de reclamar quando foi substituído, ato de flagrante desrespeito a comissão técnica, na frente das câmeras. Por fim, essa do áudio fake.

Falha varzeana

Para defender Victor Gabriel no STJD — ele foi expulso por quebrar a perna de Gabriel Pec, do Cruzeiro —, o clube apresentou uma prova inverídica, reconhecida por internautas durante o julgamento como de uma página do Instagram sobre paródias de arbitragem.

O áudio fake do VAR da partida entre Inter e Cruzeiro mostra o árbitro principal mantendo a expulsão apesar da sugestão em contrário da cabine do VAR, que falava em "campo escorregadio" e "ausência de intenção".

Quando se deu conta da mancada, ao ser questionada por uma auditora se era possível atestar a veracidade do áudio, a defesa colorada recuou e pediu tempo para responder. A "prova" foi retirada dos autos a pedido do próprio Inter. Victor Gabriel foi condenado. Terá de ficar sem jogar até Pec voltar a treinar, desde que o prazo não exceda 180 dias.

São trapalhadas que passam a sensação de descontrole administrativo nas contratações, departamento jurídico, organização das partidas (no caso do "Descer pra BC" e do papel picado) e entrevistas tentando (no ano passado) tapar o sol com a peneira.

Imagino, aqui de longe, que os advogados em ação pelo Inter no julgamento confiaram na produção de provas de alguém da sua equipe e a apresentaram sem conferir. O problema é que explicação é para porteiro. Ainda que falha ou incompetência, e não má fé, é muito grave. É a imagem do clube, já bem descredibilizada, que está em jogo. Virou meme, e com razão.