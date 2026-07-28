Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Apertem os cintos
Opinião

A régua de Grêmio e Inter sumiu

Se a Dupla escapar do rebaixamento, será digno de festa 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS