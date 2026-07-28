A régua de Grêmio e Inter sumiu

É uma vergonha ampla, geral e irrestrita. Renan Mattos / Agencia RBS

Nossas análises migraram para a régua do Z-4, por força das urgências de tabela, mas dê um passo atrás para sair do olho furacão e ver o todo. O líder Palmeiras, mesmo perdendo na rodada, soma 44 pontos. É o dobro DOBRO dos 22 do Grêmio. É MAIS do que o dobro do Inter.

A dupla Gre-Nal virou aquele carro lento de Fórmula 1, cheio de problemas no motor e rolos com patrocinadores, que os adversários põem uma volta de vantagem na corrida. É uma vergonha ampla, geral e irrestrita. Se escaparem do rebaixamento, haverá elogios.

Temo pelo fator Douglas Santos, o lateral-esquerdo da Seleção. Não comprometeu na Copa, como Ibañez ou Bruno Guimarães. Fez o feijão com arroz. Você não lembra de um cruzamento na feição, uma arremetida por dentro com chute no travessão ou mesmo um gol. Andaria anônimo na Rua da Praia. Talvez não o conheçam em São Petersburgo, já que ele joga no Zenit, da Rússia. Mas foi poupado nas críticas da Seleção. Houve gente pior. No nosso caso, não é que baixou a régua, como a da Seleção, que poupa Douglas Santos. A nossa está sendo enterrada. Vai sumir.

Os reforços

O repórter Rafael Diverio entrou ao vivo no Sala de Redação com entrevista coletiva de Calebe, novo meia do Inter. Conforme o próprio Calebe, um "jogador versátil, que joga em todas do meio para a frente, acerta passes e finaliza". Modesto ele, pensei. Cenário muito parecido ao da chegada de Bruno Tabata, que levou o Inter do nada ao lugar algum após a venda do jovem Gabriel Carvalho.

Antes, o Inter já tinha anunciado Maripán, zagueiro chileno de 32 anos em fim de contrato no Torino, para resolver os problemas da zaga. Nos jogos que vi até agora, resolveu só a vida dos adversários. Também surpreendeu a contratação do quarto goleiro do Cruzeiro, Matheus Cunha, um reforço autoexplicativo.

Da Arena, o Filipe Duarte nos trouxe a apresentação de Diego Caito, lateral-direito emprestado pelo Goiás, autor do gol de empate contra o Fluminense. Ele foi cruzar, a bola resvalou no zagueiro e enganou Fábio, mas a ideia de que teve atitude e estrela na primeira vez talvez faça dele titular absoluto. O fato de ser alternativa a Pavon o ajudará.

O Grêmio também anunciou Krovinovic, meia croata que faz 31 anos em agosto. Trabalhou com Luís Castro no Rio Ave — há 10 anos. Dali teve a grande chance, no Benfica, mas não se firmou. Foi sendo emprestado até voltar ao Hadjuk Split-CRO.

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O Grêmio tem mais qualidade individual do que o Inter, mas só além dessa nova régua Gre-Nal. Uma régua cada vez mais baixa. Quase enterrada. Apertem os cintos.

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