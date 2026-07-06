A realidade escancarada em mais um vexame da Seleção Brasileira

Endrick desperdiçou chance incrível. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Tudo o que se disse antes aconteceu. Tinha de fazer o gol, para obrigar a Noruega a sair. Na frente, os vikings são letais. Haaland não perde gols, mas a defesa é frágil. O Brasil perdeu cinco gols, um deles em pênalti mal cobrado por Bruno Guimarães.

Depois Endrick desperdiçou uma das chances mais incríveis possíveis. O pecado veio, claro que veio: quem não faz, leva. Quem não sabe? Equipe nenhuma suporta tantos gols perdidos.

Comparação

E assim o Brasil acumulou mais um grande fracasso em Copa do Mundo. Eliminação nas oitavas de final para uma Noruega que, sim, é bom time, mas quase caiu em 16 avos diante da Costa do Marfim, é fracasso. Se morrer sempre nas quartas para um europeu, desde 2002, incomodava demais, que dirá nas oitavas. Perder para a França ou Inglaterra é uma coisa. Para países de prateleira média, como Croácia, ou Noruega, é outra. Esse é o ponto

Escrevi na edição deste fim de semana em Zero Hora que o sonho do hexa era impossível, mas alcançar no mínimo as quartas de final significava dignidade, que é um bem importante. Por que Vini, a estrela, não cobrou o pênalti? Por que passamos tanto tempo endeusando Endrick como extraclasse? O gol perdido resume o que ele é. Por que achamos normal irmos para uma Copa sem centroavante e sem um meia de verdade, um 9 e um 10?

Nos apequenamos

O Brasil está se apequenando no futebol. Duro e triste dizer isso, mas é a pura realidade. Vini Jr. seria coadjuvante nos ciclos vencedores. Hoje é o protagonista. Danilo e Douglas Santos são piada perto de Cafu, Júnior, Nilton Santos. Nossa qualidade vem caindo.

Há muito por discutir. E o ponto de partida é não ver injustiça ou azar. Fosse uma vez só, tudo bem. Mas África, Rússia, Catar, EUA? O futebol brasileiro está se apequenando. Temos de encarar essa realidade.