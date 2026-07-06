Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Queda
Opinião

A realidade escancarada em mais um vexame da Seleção Brasileira

Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

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Diogo Olivier

De Nova Jersey

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