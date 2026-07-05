A minha revanche contra a Noruega

Tore Andre Flo (E) em lance com Dunga na Copa de 1998. CHRISTOPHE SIMON / AFP

Se você imagina que Haaland inventou o futebol na Noruega, está enganado. Antes dele, houve outro centroavante, também com mais de 1 metro e noventa, artilheiro e astro da Premier League. Trata-se de Tore Andre Flo, então do Chelsea, hoje técnico do barco sub-16 viking.

Chamavam-no de Flonaldo, alusão (exagerada) ao nosso Fenômeno. Ele não tinha a habilidade de sua versão conterrânea turbinada em tudo, da força ao talento de Haaland, mas passava longe do camisa 9 aipim.

Daí o meu frio na barriga quando esse país gelado cruzou nosso caminho aqui nos EUA. De novo? Não chega a ser um trauma, mas é que a primeira vez a gente não esquece: França, 1998.

Toda Copa é única, ainda mais nesses tempos em que quatro anos parecem quatro séculos. O que era novo vira museu no compasso de uma remada, para ficar na analogia nórdica. Era minha primeira Copa, e a primeira vez a gente não esquece.

Lá se vão 28 anos daquela derrota de 2 a 1. Dei-me conta desse hiato de quase três décadas quando o jornalista Luiz Araújo me procurou para uma entrevista na BBC. Sua missão era relembrar como a zebra passeou no Stade Vélodrome, na Marselha do topless, da vida noturna e das festas na Côte d'Azur.

A idade vai te cercando, e o convite da BBC me chacoalhou como um repicar de sinos. Já não era tão fácil achar uma alma que estava lá, ao vivo, na Riviera Francesa, e também agora, no calor extremo de Nova York, onde Brasil e Noruega se reencontram.

Em 1998, o Brasil vinha do Tetra conquistado justamente nos EUA. Vencera Escócia e Marrocos. Estava classificado. Houve soberba. Ainda mais após Denilson driblar dois, cair, levantar-de, enganar um terceiro e cruzar para Bebeto abrir o placar.

O país do sol contra o do gelo. Ginga versus cintura dura. Ai o antecessor de Haaland desferiu um drible de futsal em Júnior Baiano, dentro da área. Golaço, no ângulo de Taffarel, que depois voltaria à Marselha para ser o herói na semifinal contra a Holanda, nos pênaltis. Viva Taffarel, hoje nosso preparador de goleiros.

A virada norueguesa viria no pênalti que abriu o debate sobre o uso do vídeo na arbitragem. Nas imagens da Fifa, Júnior Baiano pula de braços abertos. Flonaldo se atira. A imprensa mundial trata o lance como erro grosseiro do árbitro norte-americano Esfandiar Baharmast. Eu mesmo, na zona mista pós-jogo, dei eco a esse sentimento. Pois 24 horas depois surge outro ângulo do lance, flagrado por uma TV sueca. O brasileiro puxa a camisa de Flo antes de a bola chegar. O mundo fica atônito, e a Fifa também. Foi o embrião do VAR.

Vale o alerta

A derrota de Marselha não impediu o Brasil de passar em primeiro do grupo e ir à final em 1998. A Noruega logo caiu na real, eliminada pela Itália nas oitavas. Mas vale o alerta. Se aquela Noruega de Tore André Flo, muito pior do que essa, de Haaland, Odegaard, Sorloth e Musa, já nos aprontou uma peça, a prudência sugere não facilitar. Agora é matar ou morrer para manter vivo o sonho impossível do hexa.

Além do mais, quero ser entrevistado de novo daqui a alguns anos, se o futuro assim decidir. Desta vez, para falar de um triunfo. Ganhar da Noruega é obrigação de Ancelotti, Vini e Cia, por mais que o exército viking tenha chegado a essa Copa com a pompa de temíveis saqueadores. Mas, para mim, é revanche. A minha revanche, cheia de signos e lembranças, 28 anos depois.