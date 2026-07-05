Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Frio na barriga
Notícia

A minha revanche contra a Noruega

Lá se vão 28 anos daquela derrota por 2 a 1 na Copa da França

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