A França não é apenas melhor: é 10 vezes melhor

É futebol, e inúmeras vezes o melhor perde o título. Aconteceu em 1954 e 1974, com a Hungria de Puskas e a Laranja Mecânica de Cruyff, as duas últimas verdadeiras revoluções no futebol. Também com o Brasil em 1982.

Essas três seleções não foram campeãs, mas são tão ou mais lembradas do que as vencedoras.

A França de Mbappé, Doué, Dembélé e Olise navega por estes mares. A classificação fácil à semifinal, 2 a 0 no Marrocos, é mais uma prova.

Mbappé errou pênalti, mas é daí? Não desaba como o Brasil de Bruno Guimarães. Fez 16 gols. Tomou dois. Saldo 14. Joga sem esforço.

A França só perde essa Copa para ela mesma. Ou para a Espanha, se Yamine Lamal desabrochar. A França é o melhor time. De longe.