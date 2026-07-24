Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Derrota maravilhosa
Opinião

A esdrúxula noite ruim que foi boa para o Grêmio

A derrota de 3 a 2 é reversível no jogo da volta dessa repescagem de Sula

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