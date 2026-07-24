A esdrúxula noite ruim que foi boa para o Grêmio

Tricolor perdeu de 3 a 2 para o Bolívar, em La Paz. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Perto do que foi o segundo tempo, com 19 a 3 em finalizações para o Bolívar, foi uma derrota maravilhosa, para brincar com a antítese, que opõe derrota e boa notícia. Não fosse o goleiro Weverton, com pelos menos quatro milagres de abertura de processo de canonização no Vaticano, o Grêmio voltaria ser ar e eliminado da altitude de La Paz.

A derrota de 3 a 2 é reversível no jogo da volta dessa repescagem de Sula, ainda que o time não inspire confiança. Com três volantes e Leo Perez enfiado entre Luiz Eduardo e Wagner Leonardo, mais Dodi e Villasanti, o Grêmio suportou o primeiro tempo.

Logo na volta do intervalo o gás acabou, e aí foi um Deus nos acuda. Jogo acidentado, com todos os gols contando com a participação da altitude, que mexe no tempo da bola e na trajetória, do passe ao chute. A questão é ver a repercussão para domingo (26), contra o Fluminense, ainda que poucos titulares tenham sido usados. A viagem cansativa foi para todos.