Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Tiro pela culatra
Opinião

A arrogância de Donald Trump ajudou a eliminar os EUA

A Bélgica salvou a credibilidade da Copa. A seleção norte-americana jogou de forma envergonhada e constrangida. Uma eventual classificação ficaria carimbada pela suspeita

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Diogo Olivier

Direto dos EUA

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