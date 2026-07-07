A arrogância de Donald Trump ajudou a eliminar os EUA

Belgas golearam os EUA em Seattle. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Bélgica talvez nem tenha a dimensão do seu feito. Ao eliminar os Estados Unidos por 4 a 1, sem deixar qualquer dúvida sobre quem deveria enfrentar a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, salvou a credibilidade do Mundial. Classificação norte-americana contaminaria o torneio e o evento. Não haveria mais cura, pois o estrago estaria consumado mesmo se os anfitriões caíssem logo adiante.

Os presidentes dos EUA e da Fifa, Donald Trump e Gianni Infantino, escalaram em um telefonema sujo o goleador norte-americano Balogun, expulso contra a Bósnia. Trump pediu, levou e ainda constrangeu Infantino quando foi às redes sociais se vangloriar por meter a mão em algo sagrado no futebol: a decisão de campo.

A França já estava pedindo a suspensão do cartão amarelo de Olise, para ele não correr risco de, levando nova advertência contra Marrocos, ficar fora da semifinal. O precedente estava aberto. Risco alto de esculhambação em uma Copa que, nos estádios (todos lotados), é uma sucesso. A arrogância de Trump ajudou a eliminar o próprio país da Copa.