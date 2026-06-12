Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Econômico
Opinião

Vini Jr. evita polêmicas sociais da Copa antes da estreia

O militante de causas relevantes, que se arrisca na luta contra o preconceito, ficou para mais adiante

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