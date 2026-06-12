Vini Jr. evita polêmicas sociais da Copa antes da estreia

Jogador evitou dar margem para perguntas mais sociais na coletiva. MAURO PIMENTEL / AFP

A primeira pergunta foi sobre algumas das barbaridades desta Copa do Mundo nos Estados Unidos. O árbitro somali impedido de entrar no país, por exemplo. Delegações mais revistadas pela segurança do que outras, especialmente as africanas e as de ascendência árabe.

Ícone da luta contra o racismo e o preconceito, Vini Jr. foi econômico. Não veio, como se diz.

— Espero que todos possam desfrutar do futebol. O futebol é para todos.

E parou por aí.

As perguntas seguintes não seguiram nessa temática, talvez porque o jogador brasileiro mais midiático depois de Neymar tenha preferido não dar margem. Claramente, o objetivo era não desviar o foco – ou até o holofote – do campo, pelo menos a 24 horas da estreia.

O Vini Jr. militante de causas relevantes, que se arrisca na luta contra o preconceito, ficou para mais adiante. Do jeito que funciona o império do resultado no futebol brasileiro, boas atuações pela Seleção o ajudarão em sua jornada corajosa. Não deveria ser assim, mas é.