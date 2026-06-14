Vêm de longa data as explicações pela melancólica estreia do Brasil na Copa

Vini foi um dos poucos a jogar bem. MAURO PIMENTEL / AFP

É triste admitir, mas é uma verdade que se solidifica cada vez mais: a geração de jogadores do Brasil está bem abaixo do que nos acostumamos a ver.

E essa é apenas uma das explicações para a melancólica estreia da Seleção na Copa de 2026, sábado, contra o Marrocos. O empate em 1 a 1 só veio depois de um primeiro tempo horroroso.

A esperança é que Carlo Ancelotti mexa algumas peças, pois é preciso melhorar, mesmo com um elenco limitado. Sobre isso que faço a videocoluna sobre a estreia brasileira.

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