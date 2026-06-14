Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Videocoluna
Opinião

Vêm de longa data as explicações pela melancólica estreia do Brasil na Copa

Elenco brasileiro é bem inferior aos que ganharam Copas do Mundo

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS