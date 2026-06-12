Uma nota alta para Carlo Ancelotti e uma bem menor para Vini Jr.

Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a CBF escalou o atacante Vini Jr. pra dar entrevistas. Depois dele veio o treinador Carlo Ancelotti.
Gostei muito mais das falas do italiano. Ele foi mais realista sobre pontos importantes um dia antes de a Seleção Brasileira encarar Marrocos, às 19h deste sábado, no Estádio Metlife, em Nova Jersey, no EUA.
Sobre essas entrevistas fiz minha videocoluna de hoje, quando ousei dar uma nota para o técnico e o atacante, que brilha muito mais pelo Real Madrid do que pela Seleção.
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