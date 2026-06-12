Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Videocoluna
Opinião

Uma nota alta para Carlo Ancelotti e uma bem menor para Vini Jr.

Treinador e atacante deram entrevista na véspera da estreia do Brasil na Copa

Diogo Olivier

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