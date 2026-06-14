Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Medíocre
Opinião

Uma estreia pequena e triste da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Público deve estar decepcionado com o Brasil, por mais que soubesse das falhas dos últimos anos

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