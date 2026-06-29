Ufa! Que a vitória nos sirva de alento. E alerta

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 graças a sua valentia. Ainda que tenham faltado alguns pontos, a Seleção mostrou competência para virar o jogo diante de um time que postou-se na retranca.
Claro que para encarar adversários com camisas mais pesadas será necessário um futebol de maior brilho, individual e coletivo.
Por ora, temos de comemorar a vitória suada. Falo mais sobre os significados desta conquista de hoje nessa videocoluna.
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