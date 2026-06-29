Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Videocoluna
Opinião

Ufa! Que a vitória nos sirva de alento. E alerta

Brasil ganhou de virada do Japão e está nas oitavas da Copa do Mundo

Diogo Olivier

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