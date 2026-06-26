Torcida pela Seleção Brasileira emociona presidente da Fifa

Brasil busca o hexacampeonato. CHANDAN KHANNA / AFP

Gianni Infantino, o todo-poderoso mandatário da Fifa, teve a mesma sensação que eu e muitos outros, com certeza, ao ver as imagens. Torcedores que, provavelmente, nunca estiveram no Brasil, torcendo talvez até mais do que nós pelo time de Carlo Ancelotti. Não são centenas, mas milhares de pessoas vestidas de verde-amarelo explodindo em catarse com os gols da Seleção. Escolheu o futebol brasileiro para reunir o que é uma Copa do Mundo.

— A paixão pelo Copa do Mundo não tem fronteiras — afirmou Infantino, ao mostrar a comoção em Bangladesh com um gol de Vini Jr.

Infantino se encantou com a loucura em Daca, capital de Bangladesh, a 15.760 quilômetros de distância de Brasília. Mas tem Líbano, Índia, Haiti. A cada gol brasileiro, uma vibração extraordinária. Pulos. Gritos. Correria. Dois países tão diferentes em tudo, mas ligados pelo futebol. Infantino público um vídeo com a cena que descrevi acima em sua conta no Instagram.