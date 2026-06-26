Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Verde-amarelo global
Opinião

Torcida pela Seleção Brasileira emociona presidente da Fifa

A camisa do Brasil também é a mais vendida e a com maior engajamento nas redes sociais. Um fenômeno, pela fase opaca, de poucos craques e sem ser campeão desde 2002. É a força da história, forjada nas nossa cinco estrelas

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