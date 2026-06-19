Teremos um novo Gabriel Jesus em Copa do Mundo?

Igor Thiago é um bom centroavante, mereceu estar na lista da Copa do Mundo pela temporada artilheira que teve na Europa.
Mas sua amostragem na estreia, no 1 a 1 contra Marrocos, deixou claro que a Seleção precisa de outro nome no ataque nesta Copa de 2026.
E a aposta em Endrick parece óbvia para esta sexta-feira, contra o Haiti, aqui nos EUA. Menos para Carlo Ancelotti.
Temo que o italiano repita um erro de Tite na Copa de 2018. Relembro esse caso na videocoluna de hoje.
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