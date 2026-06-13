Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Videocoluna
Opinião

Tenho um placar para a estreia da Seleção na Copa do Mundo

Brasil encara seu principal adversário da primeira fase da Copa do Mundo

Diogo Olivier

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS