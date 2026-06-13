Tenho um placar para a estreia da Seleção na Copa do Mundo

O jogo que marca o início de um campeonato costuma ficar envolto em uma atmosfera mais densa. Então, imagina quando se trata de uma Copa do Mundo.
No caso da Seleção Brasileira neste Mundial, que é o maior da história, é ainda mais tenso o ambiente. Por tudo que envolve a expectativa pelo Hexa depois de cinco insucessos.
Se o Brasil de Carlo Ancelotti será campeão, não me arrisco dizer agora. Mas para o jogo contra Marrocos, neste sábado (13), às 19h, eu tenho um palpite do placar. Veja na minha videocoluna.
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