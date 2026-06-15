Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Alerta ligado!
Opinião

Procurei e achei o lado bom do mau começo da Seleção na Copa

O susto que o empate com o Marrocos causou pode ser um fator importante para uma reação do Brasil no Mundial

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