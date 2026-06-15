Procurei e achei o lado bom do mau começo da Seleção na Copa

Raphinha foi burocrático, comum e sem ousadia contra o Marrocos. Mauro Pimentel / AFP

A vida sempre nos oferece diferentes leituras. Temo que o uso do pix e dos cartões digitais transforme em peça de museu uma expressão popular cheia de sabedoria: os dois lados da moeda.

Passadas 24 horas do desastre que foi a estreia brasileira na Copa do Mundo, deu tempo de respirar. E, com alguma boa vontade, tentar ver o que dá para tirar de positivo do empate em 1 a 1 com o Marrocos. Se o jogo — o primeiro tempo assustou — serviu para eliminar opções, terá valido a pena.

Se é um time mais forte, como França ou Espanha, nem quero pensar. O Marrocos é muito bom time. Só o pachequismo para crer em facilidades. Deixei meu alerta registrado horas antes, no Sala de Redação. O jogo seria duro, mas não imaginava um Brasil tão inferior.

Na posição da Rádio Gaúcha no MetLife Stadium, lembrei do 7 a 1 por um instante. A sensação de campo até o empate do Vini Jr — eu estava no Mineirão, em 2014 — era similar. Que meia hora terrível. A torcida do Marrocos até ensaio feitos de Olé.

Jogadores nervosos, que não conseguiam pensar. Tirar a bola do Brasil era roubar doce de criança. Paquetá teve a certeira batida cinco vezes. Numa delas, metida de Brahim Díaz entre Marquinhos e Gabriel, gol de Marrocos.

Não imaginava um Brasil tão inferior. DIOGO OLIVIER Analisa o jogo da Seleção Brasileira contra o Marrocos.

Havia buracos no meio. A linha defensiva corria para trás. Marcação contemplativa. Rebotes, quase todos, do Marrocos. Olhei a posse de bola: neste recorte, quase 70% marroquina. A Seleção estava zonza. Parecia EUA e Paraguai, e nós éramos os paraguaios.

Ancelotti estava furioso. Discutiu com um funcionário de Fifa. Na coletiva, avisou que vai meter a mão no time. Para consertar erros, antes é preciso admiti-los. Exemplos: Ibañez e Igor Thiago. O zagueiro gaúcho não pode ser lateral no nível Copa. Na Arábia, talvez. Aqui nos EUA, não.

Igor Thiago faz gols, e são muitos, no pequeno Brentford, que trabalha para ele. Nunca e assim na Seleção. Sinto dizer, mas lembrou o 9 cone contra o Marrocos. Matheus Cunha ou até Endrick, de outra característica (Ancelotti parece não gostar dele), são melhores.

Lembrei do 7 a 1 por um instante. DIOGO OLIVIER Sobre a atuação da Seleção Brasileira no primeiro tempo.

Por fim, Paquetá. Ele foi um dos piores. Não ajudou Ibañez sem a bola, na direita. Na transição ofensiva, só recuos e passes para o lado. Danilo Santos entrou na segunda etapa e melhorou a dinâmica. Casemiro e Raphinha sucumbiram, mas duvido que Ancelotti mude tanta gente numa só tacada.

O gaúcho da Tinga que se cuide: Rayan e Luiz Henrique podem lhe tornar o lugar de continuar sendo, na Seleção, o oposto do Barcelona: burocrático, comum, sem ousadia.

Por fim: Neymar. Se ele se recuperar até sexta-feira (19), contra o Haiti, que jogue ao menos alguns minutos. Pensei nisso durante aquela meia hora de Brasil e Marrocos. Neymar teria entregado menos do que Paquetá? Ou Igor Thiago, como falso 9?

Se Ancelotti ligar o alerta cedo, como fez Scaloni (eu sei que não temos Messi) na Copa do Catar, quem sabe temos uma remota chance? Scaloni foi mexendo na Argentina até encaixar, após aquela derrota para a Arábia Saudita. O lado bom do mau começo pode ser o susto.