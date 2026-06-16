Primeiro candidato a craque da Copa é francês - e não é Mbappé

Foi ele quem ganhou o jogo na estreia da França nesta Copa do Mundo. Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Há muita água por rolar debaixo da ponte, mas o que joga Olise, o novo astro francês. Santo Deus. Foi ele quem ganhou o jogo na estreia da França nesta Copa do Mundo, e não os dois gols de Mbappé ou o Bola de Ouro Dembélé, as estrelas da companhia.

Senegal mantinha a França longe do seu gol, inclusive perdendo duas chances incríveis. Uma delas deu na trave, nas costas do goleiro Maignan e não entrou. No intervalo, a técnico Didier Deschamps fez uma leve porém profunda alteração tática em seu time.

Olise e Doué começaram como ponteiros, direito e esquerdo, fechando a linha de quatro. Mbappé e Dembélé ficavam por dentro, como avantes. Eles tinham de recuar, atrair a marcação e acionar os dois extremas, rápidos feitos raios.

Só que Senegal encurtou o espaço e não ao deixou trabalhar. Para o segundo tempo, Deschamps trocou Dembélé e Olise de lugar. Este veio para dentro, levando Dembélé para o lado.

Bingo. Rápido, movediço e habilidoso, Olise começou a escapar da marcação mesmo recebendo a bola de costas. O gol de Mbappé é assim: um passe genial, na medida para o camisa 10.

Porteira aberta, vitória fácil francesa. Barkola fez o segundo. O valente Senegal descontou, mas Mbappé fechou a conta em 3 a 1. Eles são jovens, rápidos e ousados: Doué, Olise, Mbappé e Dembélé, o tiozão da turma. Insisto: o melhor deles é Olise, o destravador de defesas e um dos candidatos a craque da Copa.