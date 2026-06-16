Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Primeiro candidato a craque da Copa é francês - e não é Mbappé

Rápido, movediço e habilidoso, Olise começou a escapar da marcação mesmo recebendo a bola de costas

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