Por que aumentou minha expectativa pelo hexa do Brasil

Diogo Olivier

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Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Seleção vai jogar as oitavas de final no próximo domingo

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