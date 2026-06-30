Por que aumentou minha expectativa pelo hexa do Brasil

Curto e grosso. Após os primeiros dois dias de jogos eliminatórios na Copa do Mundo de 2026, aumentou a chance de o Brasil conquistar o hexa.

De onde vem a minha convicção? Tem a ver com o desempenho do time de Carlo Ancelotti até aqui, com três vitórias e um empate? Sim, também.

Mas tem mais motivos para acreditar no fim da seca de 24 anos sem título mundial.

Falo sobre eles na videocoluna de hoje.

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