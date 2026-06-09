Os jogadores invisíveis no treino da Seleção Brasileira

Ao lado dos colegas Eduardo Gabardo, Rodrigo Oliveira e Rafael Diverio tenho a missão de acompanhar a Seleção Brasileira na Copa de 2026.
Os trabalhos ocorrem no CT do New York Red Bulls, na cidade de Morristown, pertinho de Nova York. A cobertura tem suas peculiaridades. Sobre isso fiz um comentário que ilustra essa videocoluna.
A Seleção estreia no Mundial no sábado (13) contra o Marrocos, às 19h, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.
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