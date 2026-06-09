Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

Os jogadores invisíveis no treino da Seleção Brasileira

Jornalistas têm 15 minutos por dia para acompanhar o treino dos comandados de Carlo Ancelotti

Diogo Olivier

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