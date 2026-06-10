Os invisíveis apareceram. A torcida agradece!

Somos centenas de jornalistas cobrindo a Seleção Brasileira aqui nos Estados Unidos. E a cada dia que passa cresce a expectativa pelo time titular que Carlo Ancelotti escolherá para a estreia na Copa do Mundo, sábado (13), às 19h, em Nova Jersey.
Ainda não foi possível descobrir a escalação, mas a imprensa teve uma boa notícia nesta terça (9). Nos 15 minutos que o treino é aberto para a imprensa, os jogadores ficaram mais perto dos jornalistas, permitindo melhores imagens. Até ontem, ficamos muito distantes, o que gerou desconforto para muitos jornalistas. Falei sobre isso também.
A torcida (e os repórteres) agradecem, CBF. Sobre isso que trato na minha videocoluna de hoje.
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