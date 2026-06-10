Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Bastidores
Opinião

O susto de um campeão do mundo no treino da Seleção 

Com a tensão que está sendo a segurança na Copa, Zinho arregalou os olhos diante da abordagem de um guarda, mas o episódio teve um desfecho inesperado

Diogo Olivier

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