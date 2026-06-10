O susto de um campeão do mundo no treino da Seleção 

Zinho, campeão aqui nos Estados Unidos no Tetra de 1994, levou um susto no CT do New York Red Bulls, onde a Seleção Brasileira treina. Um guarda o puxou.
A equipe da ESPN, onde o ex-meia do Grêmio é comentarista, travou. Todos paralisaram, esperando o desfecho. O tempo parou por segundos.
O policial leva a mão ao coldre. Em vez da arma, saca um celular. Alívio. Era um guarda com distintivo americano, mas nascido no Brasil, no Pará.
Situação inusitada. Com a tensão que está sendo a segurança na Copa, inclusive com alguns abusos inaceitáveis de cunho claramente preconceituoso, Zinho arregalou os olhos diante da abordagem, antes de saber que era se tratava de um fã:
— Já achei que tinha feito algo errado…
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