Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

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Opinião

O sonho improvável do hexa vai começar

Sem estrelas geniais na Seleção, Carlo Ancelotti optou por um time operário, sem medo de se defender e de ficar menos tempo com a bola

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