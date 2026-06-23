O segredo do show de Messi na Copa do Mundo de 2026

Quando terminou a Copa do Mundo do Catar, em 2002, Messi declarou que não era seu fim com a camisa da Argentina. Coroado como astro no tricampeonato conquistado por seu país, o camisa 10 não projetava jogar outro Mundial.

Disse que queria desfrutar do futebol e defender seu país já sem o peso de buscar uma Copa do Mundo.

Pois o Messi que estamos vendo nos EUA está cumprindo sua promessa: está sorrindo em campo como nunca fez. E o resultado está sendo um show de gols.

Já foram cinco em dois jogos. Sobre isso comento na minha videocoluna de hoje.

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