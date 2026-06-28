O recado de Marquinhos para o Japão

Em meio aos cuidados de praxe, para não dar armas ao adversário, lá pelas tantas o bem articulado zagueiro Marquinhos, na entrevista coletiva deste domingo (28), disse assim:

— Respeito muito o trabalho do Japão, mas respeito ainda mais o nosso trabalho e a história da Seleção Brasileira.

A pergunta era sobre os elogios que a imprensa internacional vem dedicando ao Japão, adversário desta segunda-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Houston, ao meio-dia (horário de Brasília) e 14h do Texas.

Ele está certo. Tudo bem enaltecer avanços do futebol japonês e a lógica de que, em mata, tudo pode acontecer, ainda mais após um ciclo tão tumultuado como foi o brasileiro. O técnico japonês, Hajime Moriyasu, segue no cargo já oito anos.

— Temos a nossa estratégia. É outra Copa o mata-mata. Bom estar crescendo no momento certo. Mudanças do mister no time foram fundamentais. Melhoramos defensivamente, e assim estamos mais perto de vencer — afirmou Marquinhos, jurando que não sabe a escalação ainda.

Marquinhos não falou em tom de provocação. Ao contrário. Usou sua fala mansa e voz pausada, mostrando tranquilidade. Cumpriu o ritual de valorizar o adversário. Mas deixou o seu recado com voz firme.