O que está por trás do carrinho de Casemiro em Endrick

Ouvi de Gilmar Rinaldi, capitão pelos clubes em que passou (Inter, Flamengo, São Paulo), goleiro reserva no tetra e, depois, coordenador da Seleção por um período, uma boa definição sobre o uso da braçadeira.

Salvo engano, foi em um treino da Seleção na França, na Copa de 1998, com ele já aposentado. O assunto, claro, era a sucessão de Dunga, um capitão de liderança pétrea. Segundo ele, o capitão tem de preencher um requisito: ser bom de bola. Capitão ruim não se cria. Na régua Brasil, claro, é preciso ser muito bom.

Preenchido esse requisito eliminatório, passa-se a dois tipos de capitão. Uma é a da personalidade, da têmpera, da ascendência, da voz forte. Dunga se encaixava nessa. Cafu também. Ambos eram ótimos, mas os craques eram Romário, Ronaldo, Ronaldinho.

O outro tipo de capitão é o que se impõe pela excelência técnica. Exemplo atualizado: Messi. Ele pouco fala, mas é tão extraclasse que todos o respeitam pela genialidade. Se tiver um time como Pelé e Carlos Alberto de capitão, tanto melhor.

E Casemiro, onde se encaixa na boa receita do gaúcho Gilmar Rinaldi?

Líder pela voz

Depois do carrinho que levantou Endrick (viralizou, claro) e da maneira como vem se manifestando, o capitão de Ancelotti caminha para um estilo mais Dunga. Você imagina Thiago Silva, capitão nas últimas três copas, levantando Endrick daquele jeito em um treino? Thiago era técnica pura na zaga. Não era do verbo.

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Casemiro ganhou autonomia de Ancelotti ser o seu auxiliar de chuteiras. Dia desses, cobrou de Endrick esse lado mais “balaqueiro”. Ao cometer a falta em Endrick de propósito e levantá-lo para jogar em seguida, com todo mundo vendo, Casemiro mandou um recado: treino é jogo, e jogo é guerra. Copa, amigo. Sem foco total, não dá.