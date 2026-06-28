O que Ancelotti disse sobre a escalação de Neymar

Italiano também tratou abertamente de Rayan como titular na vaga de Raphinha. MAURO PIMENTEL / AFP

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, praticamente confirmou o time contra o Japão, nesta segunda-feira (29), em Houston, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Além de elogiar "os três do meio-campo" ao concordar com a melhora no equilíbrio da equipe, também admitiu que Neymar está bem, mas como não está treinando desde o início com o grupo, sua utilização não será desde o começo da partida.

— Neymar está bem, evoluindo. Sua presença vai depender do contexto e do jogo em si — afirmou Ancelotti.

O técnico italiano também tratou abertamente de Rayan como titular na vaga de Raphinha, que segue lesionado no músculo posterior da coxa direita. Ancelotti jurou que não escalou o time, mas na verdade o fez sem perceber. Até adiantou um tanto uma parte tática da partida.