O ponto fraco da Noruega que o Brasil precisa focar

Nusa foi o autor do golaço que abriu o placar da Noruega contra a Costa do Marfim. ARIC BECKER / AFP

Não temo os noruegueses porque muitos deles jogam em grandes times da Europa. Isso é algo comum na Copa do Mundo. Os melhores estão aqui, e os melhores são recrutados pelos grandes clubes, os mais ricos, que assim constroem equipes para dominar o cenário. A questão da Noruega é que se trata de um time com ótimos jogadores.

Simples assim. Não só Haaland e sua média absurda de gols: 65 em 53 jogos com a camisa da Noruega. Tem também Odegaard, o meia pensador do Arsenal, atual campeão inglês. E Sorloth, centroavante de 30 anos do Atlético de Madrid, que ontem ficou no banco. Por fim, Antonio Nusa, 21 anos, do Leipzig, ponta-esquerda autor do golaço que ajudou a Noruega a eliminar a Costa do Marfim por 2 a 1.

Olho nele

Anote aí: a Copa vai mudá-lo de prateleira. Nusa significa "o que Deus decretar acontecerá". É uma referência ao Reino do Benim, uma das mais ricas e evoluídas civilizações pré-coloniais africanas, no século XVIII, antes da devastação europeia. Nada a ver com o país Benim, mas com a região da atual Nigéria, onde seu pai nasceu. Terá Danilo pela frente. A boa notícia é a defesa norueguesa.

Defesa vazia

A Noruega tomou gols em todos os jogos desta Copa. Não levou em conta a derrota por 4 a 1 para a França, porque atuou com um time reserva. Mas levou gol do Iraque e dois do Senegal, na vitória por 3 a 2. Na comparação com o ataque, a defesa é bem inferior. Não é do primeiro escalão na Europa. A dupla de zaga atua por Brentford e Bologna. Os laterais jogam por Torino e Wolverhampton.

Filhos de Odin

A Costa do Marfim poderia ter vencido. Finalizou mais: 14 a 9. Posse de bola? Quase igual. Não houve domínio viking. Perdeu porque seus atacantes não têm o poder letal dos filhos de Odin, o deus supremo da mitologia nórdica. Se a Noruega é forte no ataque, a defesa é frágil. Não suportaria o peso do martelo de Thor.

Armadilha

Por isso, Carlo Ancelotti não pode cair na armadilha de abrir o time após a lesão de Paquetá, em nome de Endrick ou Martinelli. Que vá de Danilo para segurar atrás e manter a ideia de meio-campo povoado, deixando Vini, Rayan e Matheus Cunha se fartarem em cima dos grandalhões da Noruega.