Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Uma certa obsessão
Opinião

O ódio que está crescendo na Seleção Brasileira

Goleiro Alisson falou que a equipe brasileira precisa odiar levar gols

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