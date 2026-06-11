O ódio que está crescendo na Seleção Brasileira

Alisson concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (11). Mauro Pimentel / AFP

Quem disse foi o goleiro Alisson, mas nós aqui do Quarteto de Morristown já tínhamos flagrado uma certa obsessão.

Raphinha, Bruno Guimarães, Ibanez – em todas as entrevistas aparece a ideia de se defender bem. Está na cara que se trata de uma ideia consumida e cultuada no dia a dia do Brasil de Carlo Ancelotti.

Mas faltava uma boa frase capaz de resumir essa busca aparentemente pouco brasileira, porém realista, enquanto o momento em que a Seleção vai para a Copa.

— Temos de odiar levar gol — espalmou Alisson, no hotel da Seleção em Basking Ridge, estado de Nova Jersey — Estamos tentando criar essa mentalidade aqui.

A mentalidade de odiar levar gol. Não que Alisson seja um intolerante. Ao contrário. É um homem religioso e do bem. Nós o conhecemos. O que torna ainda mais forte a palavra ódio na sua boca, não?

Faz todo o sentido. Lá na frente, nada garante que Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr resolverão. Raphinha e Vini Jr estavam no Catar, e deixaram Neymar sozinho.

Agora eles estão mais maduros e melhores, é verdade. Talvez tudo seja diferente aqui nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas garantia que, se estiver dando tudo errado, a estrela deles decidirá, essa ainda não temos.

Ancelotti está desenhando a Seleção à imagem e semelhança do Real Madrid campeão da Champions em 2021, 1 a 0 no Liverpool, gol de Vini: bem protegido atrás, contragolpe, Vini Jr atacando o espaço. Mais ou menos assim.

Mas 1 a 0 só é goleada se não tomar gol. Esse é o ponto. Não duvido que, sem Wesley, o lateral atacante, a ideia seja linha de quatro daqui não saio, incluindo Danilo ou Ibañez e Alex Sandro do outro lado.

Alisson revelou que há cuidados na bola parada defensiva. Não se pode subestimar a força motriz do ódio. Quem sabe ali na frente, se o time encaixar na Copa, não dá para liberar pitadas de amor ofensivo?

Antes, contra o Marrocos, que experimentemos o culto ao ódio. Ódio de tomar gol.