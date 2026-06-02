Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Situação preocupante
Opinião

O óbvio, a novidade e o erro no áudio vazado do Grêmio

Em gravação privada, Celso Rigo expôs a preocupante situação financeira do Tricolor

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