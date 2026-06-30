O incrível recorde de quase 70 anos que pode ser batido nesta Copa do Mundo

Messi tem seis gols em três partidas nesta Copa. Se mantiver a média, alcançará Fontaine na semifinal. PAUL ELLIS / AFP

Mesmo que aconteça, haverá controvérsias, pois ele foi alcançado em apenas seis jogos. Na Copa de 1958, a da primeira estrela brasileira, e também a do nascimento do inigualável Pelé para o futebol, a França foi a terceira colocada.

A boa campanha teve muito a ver com uma façanha. O centroavante Just Fontaine marcou nada menos do que 13 gols naquela Copa. Até hoje “Justa” é o maior artilheiro da história em uma única edição.

Outro dado que aumenta o tamanho de obra de Fontaine. Ele só jogou uma Copa. E não seis, como Messi e Cristiano Ronaldo. Curiosamente, ele era reserva. Lesões de seus companheiros praticamente obrigaram o técnico Albert Batteux a escalar Fontaine.

Ele nem esperava jogar. Levou só um par de chuteiras para a Suécia. Eram outros tempos: cada um levava o seu material. Pois não é que uma das chuteiras rasgou no último treino antes da estreia? Jogou com outra, emprestada por um companheiro.

Foi uma chuva de gols, como diria o poeta: três no Paraguai, dois na Iugoslávia, um na Escócia, dois contra a Irlanda do Norte, um na derrota por 5 a 2 para o Brasil (semifinal: Pelé meteu três gols, aos 17 anos) e quatro na disputa pelo terceiro lugar, diante de Alemanha.

A Copa ganhou um jogo a mais para cada time com 48 países. Na fase de grupos, esse inchaço produziu desníveis técnicos. Messi se lavou contra a Argélia, por exemplo: três gols. Tivesse jogado mais tempo com a Jordânia (foi preservado), iria além de um gol. Messi vai para as 16 avos - o adversário será Cabo Verde - com chance de se fartar.

Messi tem seis gols em três partidas nesta Copa. Se mantiver a média, alcançará Fontaine na semifinal. Será que Messi - ou Mbappé, Dembélé e Vini Jr, que somam quatro gols - derrubarão também esse recorde incrível, intocado por 68 anos, o de maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo?