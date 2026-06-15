Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Rolê aleatório
Notícia

O encontro inusitado com um zagueiro da Seleção Brasileira no nosso hotel na Copa do Mundo

Bremer foi encontrar a família antes do treino da Seleção Brasileira 

Diogo Olivier

De Nova Jersey

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