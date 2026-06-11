Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Dúvidas
Opinião

O drama que tira o sono de Ancelotti para a estreia contra o Marrocos

O Brasil terá de ter na força coletiva e operária a sua grande marca nesta Copa

Diogo Olivier

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