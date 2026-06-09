O dono do chimarrão em Nova Jersey 

Foi ali na passada, após a entrevista coletiva. Ibañez estava mais relaxado, caminhando, sem os holofotes e a solenidade que travam. A rigor, eu nem poderia ter perguntado, pela quebra de protocolo. Rodrigo Caetano, o coordenador executivo de todas as seleções masculinas, sempre alerta, já foi retirando o gaúcho de Canela de perto de mim. Engatávamos uma resenha rápida, com clara receptividade dele pelo assunto: o nosso chimarrão.

Ibañez se desarmou. Até virou o corpo. Entendeu o Rodrigo. Se ele fica ali de papo, em seguida viriam os outros jornalistas, e aí para que coletiva? Eu é que fui desobediente.

O zagueiro tinha mencionado que o chimarrão circulava entre o enclave gaúcho: Raphinha, Alisson, Taffarel e seu auxiliar Marquinhos, Cícero Souza, o chef Jaime Maciel e o próprio Rodrigo. Já dá uma roda de chimarrão e tanto. Perguntei o seguinte, eu sentado e ele em pé, levado pelo estafe:

— Ibañez! Ibañez! O chimarrão é teu?

— Claro! Sempre tem uma cuia.

— Mas tu é o dono da cuia?

— Lógico! — retrucou ele, sorrindo.

— Obrigado, pessoal, boa tarde a todos — interrompeu Rodrigo Caetano, com talento.

Por que trago um tema tão prosaico após uma entrevista na qual Ibañez impressionou pela correção no português, capacidade diplomática de se esquivar com bom humor das tentativas de descobrir se ele tem treinado como lateral ou zagueiro e a fluência no inglês e italiano?

Ibañez respondeu uma pergunta em inglês. A questão é simples. O dia sugeriu que, no mínimo, há uma dúvida na cabeça de Ancelotti, entre ele e o veterano Danilo.

Nos 15 minutos liberados de imagens do treino, ele apareceu sempre recebendo bolas pela direita para cruzamentos. Os outros zagueiros corriam para a finalização dentro da área no exercício.

Depois percebi, com a mesmo cor de colete, a imprensa já batendo em retirada: Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro. Então fiquei com a impressão de que o gaúcho está a um passo de jogar.

Aquela confiança — “o chimarrão é meu!” — não há de ter sido ocasional. Ainda mais para um gaúcho, de Canela. Que, aos 27 anos, nunca renegou suas origens, mesmo sem passagem pela dupla Gre-Nal: Fluminense, Atalanta, Roma de Mourinho, Al Ahli. E agora, Brasil na Copa.

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