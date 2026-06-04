Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Grêmio, Inter ou ambos? 
Opinião

O caos chegou e decidirá quem será rebaixado

Tensões nos bastidores e saídas numerosas vão marcar a Copa do Mundo no Rio Grande do Sul 

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS