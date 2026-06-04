O caos chegou e decidirá quem será rebaixado

Não sei se você, caro leitor, percebeu, mas as notícias de bastidores que emergem da Arena e do Beira-Rio apontam para uma Copa do Mundo paralela na Província de São Pedro. Nela poderá se definir qual dos dois será rebaixado no Brasileirão. O Grêmio, pela quarta vez. O Inter, pela segunda.

Os repórteres Geison Lisboa e Saimon Bianchini pintaram um quadro terrível no Sala de Redação, da Gaúcha, após longa apuração. Falta dinheiro. A folha está muito alta. Há urgência de vender. Chegando proposta, embala para presente e leva até o aeroporto. Meio pânico com tendência a motim.

No Grêmio, fala-se em se livrar dos altos salários, como Marcos Rocha, Balbuena e Willian. Além de Mec e Viery, as joias da vez para o mercado externo, se der para arrumar alguma barca em que se encaixem Monsalve e Wagner Leonardo, ótimo.

O Saimon recebeu uma ligação durante o Sala. Voltou confirmando: a tendência é Arthur não ficar. O salário é alto e há necessidade de aporte para mantê-lo. No Inter, a informação é de que os “altos salários com baixo rendimento” estão na mira. Nessa faixa se incluem Alan Patrick, Borre, Alan Rodríguez, o próprio Rochet.

O Grêmio quer arrecadar até R$ 300 milhões com a gurizada. O Inter sonha lucrar por aí até o fim do ano, somando vendas e mecanismos de solidariedade da Fifa. Reza por ofertas destinadas a Bernabei e Carbonero. Feitos os relatos tétricos, bateu a dúvida durante o programa.

Contagem regressiva

Diante desse desespero todo, questionei: “Se sair tanta gente assim, quem vai jogar?”. O Mauricio Saraiva até riu, mas é isso. São 20 rodadas. A tendência é Grêmio e Inter perderem qualidade na janela.

O risco de cair é real. Dá para sentir o cheiro. O pior é que a situação financeira é tão grave, pressionada pelas exigência do fairplay da CBF, que ambos parecem decididos a arriscar um novo rebaixamento por uma única razão. O caos chegou, minha gente.