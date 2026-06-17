Novo titular da Seleção Brasileira revela bastidor de treino fechado na Copa

Danilo revelou que Endrick foi destaque do treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Provável lateral direito após o desterro de Ibañez na estreia, contra o Marrocos, o veterano Danilo emprestou um tom coloquial à entrevista desta quarta-feira (17), em Basking Ridge, New Jersey, no hotel da Seleção Brasileira, durante a primeira fase da Copa do Mundo.

E foi nesta levada que escapou uma informação preciosa: Endrick está barbarizando nos treinos. Ao discorrer sobre o futuro, de livre e espontânea vontade, Danilo citou Endrick:

— O moleque fez um gol incrível depois que vocês saíram. Depois deu um chute com tanta força que derrubou nosso goleiro — revelou Danilo, com cara de espanto.

Ele também citou Rayan, mas só nominalmente. Endrick, não. Antes de perguntarem sobre uma suposta resistência do grupo, negada por ele, Danilo já havia elogiado Endrick.

Além de cravar que o Brasil não está no mesmo nível das rivais Argentina e França, e deve se valer do pragmatismo para seguir adiante, Danilo nos brindou com esta informação de bastidores: Endrick está impressionando nos treinos.

Agora só falta Carlo Ancelotti dar uma chance ao jovem atacante.