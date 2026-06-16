Neymar e o risco do maior mico brasileiro na história das Copas

Virou questão de honra Neymar jogar na Copa. KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Está ficando estranho, como revelam as informações do repórter Eduardo Gabardo. Não se tem mais base alguma factual para analisar o que será de Neymar nesta Copa do Mundo. Exames, treina-não-treina, prazos que se renovam e se renovam e se renovam até o infinito.

Lembre-se que, antes do amistoso de Cleveland, contra o Egito, o próprio Carlo Ancelotti avisou sobre o segundo exame na panturrilha. O primeiro, com Neymar já sob tutela da CBF, foi na Granja Comary. Ancelotti imaginava que Neymar talvez treinasse. Isso foi há duas semanas. Ainda não calçou chuteiras.

Está ficando esquisita essa história. Se Neymar não jogar nem que seja alguns minutos, contra o Haiti, Escócia ou quem quer que seja, estaremos diante de um dos maiores micos da história brasileira em Copas. Passará ideia de que ele talvez não tivesse mesmo condições clínicas de recuperação em tempo hábil, e daí tirou o lugar de outro.

Virou questão de honra ele jogar, e o mistério sugere médicos apavorados tentando fazer milagre para justificar decisões de outro cunho. Defendi e sido defendendo a convocação de Neymar, por diversas razões, por se tratar de um dos maiores craques já produzidos no Brasil, mas desde que vencida uma condição: ele estar apto do ponto de vista clínico.

Torço para um ele consiga jogar. Entregaria menos do que Igor Thiago na estreia? Pelo menos Neymar saberia dominar a bola, acertar um passe, tomar alguma decisão correta.

No entanto, a menos que o mistério seja uma grande jogada de marketing ou mobilização do vestiário, estamos falando de um potencial mico enorme. Se acontecer, não lembro de outro desse tamanho nas Copas brasileiras.