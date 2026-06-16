Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Incerteza
Opinião

Neymar e o risco do maior mico brasileiro na história das Copas

Não se tem mais base alguma factual para analisar o que será do camisa 10 neste Mundial

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