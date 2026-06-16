Neymar de tênis, treino fechado do Brasil e o recado da CBF

A demora em ver Neymar treinando com bola com os companheiros, aqui no Estados Unidos, já começa a tomar proporções que transcendem o futebol. Será que ele veio só a passeio? Até isso começou a circular no entorno da concentração da Seleção.
Diante disso, a CBF parece ter tomado uma providência no treino fechado que ocorreu nesta terça-feira (16).
Pelo que se viu nas imagens distribuídas pela confederação, três dias antes da segunda rodada da Copa do Mundo, há um recado claro a ser dado para a imprensa e para a torcida brasileira.
Trato disso na videocoluna de hoje.
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