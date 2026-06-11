Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Pontapé inicial
Opinião

Jogo inaugural da Copa parecia treino de cansados

Nem deu para medir a força mexicana, vamos combinar

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