Jogo inaugural da Copa parecia treino de cansados

Nenhuma supresa no jogo de estreia da Copa do Mundo 2026. A África do Sul caiu nas oitavas da Copa Africana de Nações, superada por Camarões.
Nas Eliminatórias, classificou-se em primeiro do grupo, ok, com um ponto só a mais que a Nigéria. O restante do grupo: Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbabwe. A África do Sul tem um time muito ruim.
Como um dos anfitriões da Copa do Mundo, o México apenas cuidou da preparação. Vitória tranquila de 2 a 0, ritmo de treino. Se o Mexico forçasse, golearia. Teve bola na trave. Poupou energias. Nem deu para medir a força mexicana, vamos combinar.
Será que desta vez os mexicanos exorcizam a maldição das quartas de final? Eles sempre caem nas oitavas.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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